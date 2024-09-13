"Укрнафта" вирішила фінансово підтримати і відродити футбольний клуб

"Укрнафта" вирішила фінансово підтримувати футбольний клуб "Нафтовик" з Охтирки Сумської області.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Як йдеться в повідомленні, ці кошти будуть спрямовані на утримання клубу, що допоможе відновити його діяльність у важкі часи повномасштабного вторгнення.

"Багато гравців команди – це працівники UKRNAFTA, і їхній успіх на футбольному полі відчутно впливає на настрій та мотивацію в нашій компанії. Це можливість підняти бойовий дух колективу", - зазначили в компанії.

Реклама:

Наразі "Нафтовик" виступає у чемпіонаті України серед любителів, а також у чемпіонаті та Кубку Сумської області.

А у сезоні 2006-2007 "Нафтовик" став переможцем першої ліги та вийшов до Прем'єр-ліги, але за підсумками сезону вилетів.