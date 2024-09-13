"Укрнафта" вирішила фінансово підтримати і відродити футбольний клуб
П'ятниця, 13 вересня 2024, 15:10 -
"Укрнафта" вирішила фінансово підтримувати футбольний клуб "Нафтовик" з Охтирки Сумської області.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
Як йдеться в повідомленні, ці кошти будуть спрямовані на утримання клубу, що допоможе відновити його діяльність у важкі часи повномасштабного вторгнення.
"Багато гравців команди – це працівники UKRNAFTA, і їхній успіх на футбольному полі відчутно впливає на настрій та мотивацію в нашій компанії. Це можливість підняти бойовий дух колективу", - зазначили в компанії.
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Наразі "Нафтовик" виступає у чемпіонаті України серед любителів, а також у чемпіонаті та Кубку Сумської області.
А у сезоні 2006-2007 "Нафтовик" став переможцем першої ліги та вийшов до Прем'єр-ліги, але за підсумками сезону вилетів.
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