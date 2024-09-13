Інвестори скуповують акції Coca-Cola та Colgate через побоювання рецесії в США

Інвестори активно купують акції американських компаній споживчих товарів, таких як Coca-Cola і Colgate-Palmolive, оскільки шукають більш захисні сектори ринку на фоні побоювань щодо можливого уповільнення економіки США.

Про це повідомляє газета Financial Times.

Цей сектор, до якого також входять відомі компанії, такі як Kraft Heinz, Procter & Gamble та Walmart, перевершував індекс блакитних фішок S&P 500 шість з останніх восьми тижнів, згідно з даними Bloomberg.

Минулого тижня індекс споживчих товарів S&P 500 показав свою найкращу відносну продуктивність щодо індексу блакитних фішок з березня 2020 року, досягнувши свого найвищого рівня за всю історію, хоча останніми днями він трохи знизився.

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Такий результат свідчить про розширення цьогорічного ринкового зростання, яке раніше здебільшого залежало від великих технологічних компаній.

Це відбувається на тлі перших ознак проблем на ринку праці США, що викликає розбіжності щодо того, наскільки агресивно Федеральна резервна система повинна знижувати процентні ставки, та побоювання, що найбільша економіка світу може скоро вступити в рецесію.

"Рецесія явно спричинить випередження захисних секторів", — сказав аналітик Джим Полсен, колишній головний стратег The Leuthold Group, додавши, що "сильне економічне зростання призведе до їх відставання".

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Акції Coca-Cola цього року зросли приблизно на 20%, а Colgate піднялися на третину. За останній місяць ритейлери Walmart і Target та виробник споживчих товарів Clorox зросли на 14,8%, 9,1% і 15,6% відповідно, значно випереджаючи скромне зростання S&P 500 на 4,5% за той же період.

"Історично склалося, що захисні сектори, як-от споживчі товари, показували хороші результати перед першим зниженням ставки ФРС, яке зазвичай відбувається, коли є достатні докази уповільнення економіки", — зазначила Ірен Тункел, головна стратегиня з акцій США у BCA Research.

"Якщо раптово з'являться дані, що спростовують очікування жорсткої посадки економіки, і оптимізм повернеться на ринок, то споживчі товари почнуть відставати", — додала вона.

Минулого тижня Morgan Stanley додала Walmart, Coca-Cola і Colgate до свого списку рекомендованих акцій, порадивши клієнтам зосередитися на "захисних бізнесах, які пріоритетно розвивають операційну ефективність або мають стійку цінову силу, або обидва ці фактори".

Економічна правда.