Російські атаки по Україні подвоїли ціни на електроенергію в Східній Європі – FT

Удари Росії по українській інфраструктурі спричинили подвоєння цін на електроенергію цього літа в південно-східній Європі, підкреслюючи вразливість енергетичних ринків ЄС.

Про це повідомляє Financial Times.

Прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс закликав Брюссель терміново вирішити питання "тривалої кризи" потужностей, яка спричинила такі екстремальні ціни.

У листі до Європейської комісії, який побачила газета Financial Times, Міцотакіс заявив, що ціни на електроенергію зросли в серпні з 60 євро за мегават-годину до 130 євро за МВт-год. Він закликав Урсулу фон дер Ляєн використати свій другий п'ятирічний термін на посаді президента комісії, щоб "взяти на себе завдання просування більшої кількості міжкордонних потужностей", щоб уникнути таких стрибків у майбутньому.

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Факторами зростання цін у Греції, Угорщині та Румунії стали спекотна погода, збої у виробництві електроенергії та низький рівень опадів, що призвело до виснаження резервуарів, які живлять гідроелектростанції.

Але Міцотакіс зазначив, що одним із ключових чинників були атаки Росії на українську енергомережу. Раніше Київ був нетто-експортером електроенергії, але цього року почав імпортувати значну кількість енергії від сусідів з ЄС.

Після інтенсивних російських обстрілів у першій половині 2024 року Україна збільшила імпорт електроенергії майже вшестеро порівняно з 2023 роком, згідно з даними ExPro Electricity. "Це ще одна ціна, яку руйнівна війна Росії накладає на наші економіки", — написав грецький лідер.

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Міцотакіс також закликав до кращого нагляду за ринком електроенергії, який він назвав "незрозумілою чорною скринькою — навіть для експертів".

"Ми відчуваємо, що існує міні-енергетична криза, про яку ніхто не говорить", — сказав представник уряду Греції напередодні надсилання листа до Брюсселя в п'ятницю.

Економічна правда.