Болгарія продовжила переговори про продаж Україні російських ядерних реакторів

Парламент Болгарії вирішив продовжити на шість місяців термін, наданий уряду для переговорів про продаж Україні двох російських ядерних реакторів і супутнього обладнання.

Про це повідомляє Euractiv, передає Укрінформ.

Софія отримала ці реактори від російського "Атомбудекспорту" більш ніж шість років тому, однак вони виявилися непридатними для використання, оскільки Болгарія відмовилася від будівництва атомної електростанції "Белене".

Наразі реактори зберігаються поблизу "Белене" в очікуванні продажу.

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Болгарія вела переговори з Україною про продаж обладнання майже два роки, тоді як парламент зобов’язав уряд укласти угоду вартістю не менше 600 мільйонів євро – таку суму заплатила Болгарська національна електроенергетична компанія російському "Атомбудекспорту".

Зазначається, що фахівці українського державного підприємства "Енергоатом" прибули до Болгарії для огляду обладнання АЕС "Белене", однак початок повномасштабної російської агресії проти України вплинув на процес переговорів.

Раніше цього року Європейська комісія визнала, що потенційна угода щодо продажу російських реакторів може бути профінансована за кошти, виділені ЄС на допомогу Україні.

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Як пише БНР, за відведені додаткові 180 днів болгарські депутати планують оновити оцінку ринку, підготовлену минулого року, та отримати необхідні погодження від "Енергоатома".

Нагадаємо:

Кабінет міністрів зареєстрував у Верховній Раді проєкт закону "Про розміщення, проєктування та будівництво енергоблоків №3 та № 4 Хмельницької атомної електричної станції".

За даними Міненерго, будівництво двох атомних енергоблоків Хмельницької АЕС збільшить виробництво електроенергії на 16 226 млн кВт-год./рік, а відпуск – на 15 415 млн кВт-год./рік.

Нині на Хмельницькій АЕС працюють два енергоблоки.