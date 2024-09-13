В Україні створять електронний перелік легальних автостанцій: що це змінить

В Україні створять перелік автостанцій, що стане передумовою для їхньої легальної роботи та можливості надавати послуги як перевізникам, так і пасажирам.

Про це повідомляє пресслужба Мінінфраструктури.

Його планують запустити у листопаді 2024 року.

Як йдеться в повідомленні, нещодавно схвалені урядом зміни дозволять розпочати формування офіційного та загальнодоступного переліку автостанцій. Формуватись він буде за заявницьким принципом та з ініціативи власників автостанцій. Цей механізм принципово відрізняється від регулювання, що діяло до 2020 року та передбачало фактично ліцензування цієї діяльності.

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В пресслужбі зазначили, що профільне законодавство передбачає, що рух міжобласних та міжнародних автобусних маршрутів має починатись та завершуватись на автостанції. Тож під час відкриття нового маршруту чи внесення змін до наявного, організатор перевезень має переконатись, що зазначені перевізником в схемі руху автостанції існують та працюють легально.

"Оновлений же механізм передбачає, що вказати в схему руху можна буде лише ті автостанції, які є в переліку. Таким чином буде актуалізовано інформацію про мережу легальних автостанцій. Також оновлений механізм дозволить визначити суб'єктів господарювання, що є їх власниками і відповідають за якісне надання послуг", - розповіли в пресслужбі.

Власники автостанцій зможуть самостійно вносити до переліку актуальну інформацію про автостанції через електронну форму. Зокрема, про кількість платформ і кас, вартість послуг для перевізників тощо.

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Заблокувати внесення до переліку нових автостанцій неможливо, адже всі відомості, що вносяться, будуть звірятися з іншими реєстрами автоматично. У разі помилки власник автостанції не обмежується у праві внести відомості повторно, зазначили в міністерстві.

За новими правилами можна буде визначити, хто відповідає за надання послуг автостанцій. Завдяки цьому у випадку скарг пасажирів чи перевізників можна буде встановити, хто несе відповідальність за порушення або ненадання послуг, що допоможе швидко вирішувати конфлікти між перевізниками та власниками автостанцій.

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