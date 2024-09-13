Робітники Boeing оголосили страйк: не влаштувала пропозиція зарплати на 25% більше
Робітники заводу Boeing на Західному узбережжі США оголосили страйк після того, як 96% працівників профспілки проголосували за це.
Про це повідомляє агентство Reuters.
Страйк оголосили всього через кілька тижнів після того, як у серпні був призначений новий генеральний директор Келлі Ортберг. Його обрали для відновлення довіри, особливо після того, як у січні під час польоту у літака 737 MAX майже нової моделі відірвалася панель дверей.
Члени Міжнародної асоціації машиністів та аерокосмічних робітників (IAM) проголосували 96% за страйк і 94,6% проти угоди з Boeing.
Угода між авіавиробником і профспілкою включала загальне підвищення заробітної плати на 25%, бонус за підписання контракту в розмірі $3000 і зобов’язання побудувати наступний комерційний літак Boeing у районі Сіетла.
Хоча керівництво IAM минулої неділі рекомендувало своїм членам прийняти угоду, багато працівників були обурені, наполягаючи на початково вимаганому підвищенні заробітної плати на 40% і критикуючи втрату щорічного бонусу.
"Це питання поваги, вирішення минулого і боротьби за наше майбутнє", — сказав Джон Голден, який очолював переговори від IAM, найбільшої профспілки Boeing, після оголошення результатів голосування.
"Ми страйкуємо опівночі", — додав він, у той час, як члени профспілки в залі зустріли його вигуками: "Страйк! Страйк! Страйк!".
Читайте також: "Репутаційне мінне поле": чим аварія на борту Alaska Airlines загрожує Boeing
Boeing втрачає довіру і відстає від Airbus: як криза авіагіганта похитнула баланс ринку
Нагадаємо:
Авіакомпанія Boeing домовилася із профспілкою про підвищення зарплати працівникам на 25%, що може запобігти масштабному страйкові 13 вересня.
Економічна правда.