Ціни на нафту зросли через перебої у видобутку в Мексиканській затоці США

Ціни на нафту зросли в п’ятницю, продовжуючи підйом, викликаний перебоями у видобутку в Мексиканській затоці США, де ураган Франсін змусив виробників евакуювати платформи перед його наближенням до узбережжя Луїзіани.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 34 центи, або на 0,5%, до $72,31 за барель. Ф'ючерси на нафту марки West Texas Intermediate (WTI) зросли на 39 центів, або на 0,6%, до $69,36 за барель.

Якщо ці зростання збережуться, обидва показники перервуть низку щотижневих падінь, попри складний початок тижня, коли вартість Brent впала нижче $70 за барель у вівторок вперше з кінця 2021 року. На поточному рівні Brent може завершити тиждень зі зростанням приблизно на 1,7%, а WTI - більше ніж на 2%.

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"Попереднє зниження до майже трирічного мінімуму вимагало короткочасної паузи наприкінці тижня, оскільки учасники ринку врахували перебої в короткострокових поставках нафти, спричинені ураганом Франсін", — написав стратег IG Йеап Джун Ронг.

Нафтодобувачі оцінили збитки та провели перевірки безпеки в четвер, готуючись відновити роботу в Мексиканській затоці США, тоді як з’явилися оцінки втрат у постачанні через Франсін.

Аналітики UBS прогнозують, що у вересні видобуток у регіоні зменшиться на 50 000 барелів на добу (б/д) у порівнянні з попереднім місяцем, тоді як аналітики FGE очікують падіння на 60 000 б/д до 1,69 млн б/д.

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Офіційні дані показали, що станом на четвер майже 42% видобутку нафти в регіоні було призупинено.

"Але якщо затримки у виробництві виявляться короткочасними, а пошкодження нафтових платформ будуть мінімальними, ці зростання можуть зникнути, оскільки загальний прогноз попиту продовжує залишатися ключовим фактором, що обмежує стале відновлення", — додав Йеап.

Економічна правда.