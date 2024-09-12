Експорт російської нафти в серпні впав до трирічного мінімуму

Експорт нафти РФ в серпні впав до мінімуму за 3 роки через небажання Китаю її купувати.

Про це повідомляється з даних Міжнародного енергетичного агентства.

Експорт російської нафти впав у серпні до рівня березня 2021 року, туди ж у вересні опустилися і світові ціни.

Зазначається, що Китаю вже не потрібно стільки нафти, як раніше, а інших її покупців (за винятком Індії) у Росії практично немає.

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Середньодобовий російський експорт нафти та продуктів її переробки знизився у серпні другий місяць поспіль, скоротившись порівняно з липнем на 290 тис барелів до 7 млн барелів – це найнижчий рівень із березня 2021 року.

Майже все падіння (270 тис барелів), яке МЕА називає надзвичайно глибоким, припало на сиру нафту.

Повідомляється, що Китай у липні отримував з Росії морем і трубопроводами 1,76 млн барелів на добу: це на 14,1% менше, ніж у червні, і на 7,4% - ніж роком раніше.

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Попит китайської економіки на нафту та нафтопродукти падає практично у всіх секторах, де вони використовуються, що пояснюється як сильним уповільненням темпів її зростання та кризою на ринку нерухомості, так і радикальними змінами в енергобалансі.

Більша частина автомобілів, проданих у Китаї у липні та серпні, були електричними, а значна частина нових вантажівок тепер працює на природному газі.

Нагадаємо:

Зниження цін на нафту призвело до падіння нафтових доходів Росії до семимісячного мінімуму.