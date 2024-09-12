Кудрицький назвав "рецепт" посилення енергосистеми: він коштує лише €10 мільярдів

Колишній голова "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що для посилення енергосистеми треба збудувати по кілька гігаватів маневрової потужності, а також батареї для зберігання енергії.

Про це він повідомив в інтерв'ю ЕП.

За його словами, усі потреби енергосистеми рахуються в "Укренерго" і в компанії є чітке розуміння, скільки та чого треба побудувати.

"Це три гігавати маневрової потужності на газі або біомасі, чотири гігавати сонячних станцій, до пʼяти гігаватів вітру, гігават батарейних систем накопичення енергії. От рецепт. Він дуже конкретний, дуже простий", - заявив він.

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За його словами, для такої розгалуженої генерації не треба витрачати умовні 400 мільярдів євро. Коштує цей план лише 10 мільярдів євро.

Кудрицький каже, що такий план не полягає в створенні ще одного держпідприємства з керуванням з "центру".

"Він полягає в створенні умов, щоб все це побудував приватний бізнес. Замість цього ми спочатку ганялися за нездійсненними мріями, а зараз робимо акцент, що це побудують державні компанії", - додав він.

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Економічна правда.