Вночі 12 вересня російський "шахед" пролетів поруч із Хмельницькою АЕС

Під час нічної російської атаки 12 вересня було зафіксовано проліт російського ударного дрона в безпосередній близькості від Хмельницької атомної станції.

Джерело: голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін у Telegram

Пряма мова: "…під час нічної атаки був зафіксований проліт російського ударного БПЛА типу "Шахед" у безпосередній близькості до Хмельницької атомної станції.

Пізніше цей "Шахед" був збитий силами ППО України.

Реклама:

Росія свідомо прокладає маршрути ракет та ударних дронів так, щоб це проходило зокрема над атомними обʼєктами України, це вже не вперше. Це частина російської терористичної тактики".

Деталі: Очільник області подякував силам ППО за ефективну роботу та ліквідацію загрози для обʼєктів критичної інфраструктури.

Українська правда.

Реклама: