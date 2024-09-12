"Прозорро.Продажі" запустило новий сервіс

АТ "Прозорро.Продажі" презентувало новий сервіс факторингу (беззаставне фінансування закупівель або продаж товарів чи послуг з відстрочкою платежу).

Про це повідомили в Міністерстві економіки.

Член правління "Прозорро.Продажі" Григорій Легенченко зазначив, що напрям факторингу отримав значну підтримку держави та включений у стратегію розвитку Національного банку України з розвитку кредитування.

"Сервіс факторингу допоможе оперативно отримувати кошти для покриття поточних витрат, інвестицій у подальший розвиток чи масштабування виробництва", — прокоментував Григорій Легенченко.

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Перший заступник міністра економіки України Олексій Соболев нагадав, що торік для підтримки розвитку підприємництва в Україні запустили програму "Доступний факторинг".

"Вона полегшує доступ бізнесу до оборотних коштів та дозволяє проводити закупівлі і продаж товарів з відстрочкою платежу та компенсацією від держави ставки на рівні 13%", — розповів Соболев.

Керівниця діяльності IFC (Міжнародна фінансова корпорація) в Україні Олена Волошина зазначила, що запуск платформи фінансування на основі активів є частиною роботи IFC над покращенням доступу до фінансування для українського бізнесу.

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"Такі рішення як факторинг та реверсивний факторинг допоможуть компаніям залучати кошти для поповнення оборотного капіталу і таким чином наростити обсяги продажів, зміцнити фінансове становище, та бути більш стійкими до криз", - розповіла Волошина.