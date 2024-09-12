Дослідження: Україна посіла шосте місце у світі за прийняттям криптоактивів

У 2024 році Україна посіла шосте місце в глобальному індексі прийняття криптоактивів, маючи великий потенціал одного із провідних криптохабів у Східній Європі.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації, посилаючись на дані аналітичної компанії Chainalysis.

"Щоб не тільки зберегти цей темп, а й досягти ще більшого розвитку сфери, потрібно легалізувати крипторинок. Для цього Мінцифра разом з представниками бізнесу розробила проєкт закону про віртуальні активи № 10225-1.

Його мета — створити сприятливі умови для роботи з новим класом активів та встановити зрозумілі правила їх оподаткування", - йдеться в повідомленні.

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В Мінціфрі вважають, що легалізація криптоіндустрії стимулюватиме розвиток цифрової економіки, підвищить інвестиційну привабливість України та залучить іноземні інвестиції, необхідні для підтримки економіки.

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