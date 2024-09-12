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Оборонно-промислова база України зросла в шість разів завдяки інвестиціям – Блінкен

Четвер, 12 вересня 2024, 09:50 - Віктор Волокіта

Комплекс оборонного виробництва в Україні розширився за останні роки приблизно в шість разів, що стало можливим, головним чином, завдяки інвестиціям ззовні.

Про це держсекретар США Ентоні Блінкен  заявив у середу під час пресконференції в Києві, передає Укрінформ.

"Оборонно-промислова база України зросла вшестеро за останні пару років. Це результат колосальних інвестицій, які були зроблені багатьма із нас",- підкреслив Блінкен.

Він зазначив, що це працює на довгострокові інтереси України, що є дуже важливим, оскільки "одним із показників успіху України є здатність міцно стояти на власних ногах, у військовому, а також економічному, демократичному та військовому плані".

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Блінкен підкреслив, що інвестиції в оборонно-промислову базу "є найкращим способом гарантувати, що агресія РФ не повториться, і що Україна матиме можливості стримувати агресію, а в разі потреби, й захистися від неї".

У цьому зв’язку він висловив переконання, що компанії в усьому світі бачать Україну як "дуже привабливе місце для інвестицій, навіть попри продовження агресії".

Нагадаємо:

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Держсекретар США Ентоні Блінкен разом із главою МЗС Великої Британії Девідом Ламмі обговорили з державним керівництвом України в Києві ситуацію на полі бою, потреби України, можливості ударів по РФ та інші питання.

США Україна війна
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