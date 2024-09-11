У четвер в Україні електроенергію не вимикатимуть

В Україні 12 вересня застосування заходів обмеження електроенергії не прогнозується.

Про це повідомили в пресслужбі "Укренерго".

"Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо. Не вмикайте одночасно кілька потужних електроприладів з 18:00 до 22:00". - закликали у компанії.

Нагадаємо:

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Графіки погодинних відключень електроенергії припинили застосовувати з суботи, 7 вересня. До цього вони застосовувалися з дня чергового масштабного обстрілу енергетики російськими військами 26 серпня.

Економічна правда

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