Британія оголосила про великий пакет допомоги Україні на понад 600 млн фунтів

Велика Британія оголосила про виділення щонайменше 242 млн фунтів стерлінгів на підтримку України перед обличчям безперервних російських атак, а також про розгортання 484 млн доларів фінансової підтримки та постачання військового обладнання.

Про це йдеться у повідомленні МЗС Британії з нагоди візиту міністра Девіда Леммі до Києва, повідомляє "Європейська правда".

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі та Державний секретар США Ентоні Блінкен підтвердили спільну підтримку України з боку Великої Британії та США під час спільного візиту до Києва сьогодні. Це перший в історії спільний візит міністра закордонних справ Великої Британії та державного секретаря США, який підкреслює непохитну рішучість Великої Британії та США підтримувати Україну, зазначили у відомстві.

Під час свого першого візиту на посаді міністра закордонних справ до України Леммі оголосив про виділення Україні щонайменше 600 мільйонів фунтів стерлінгів на підтримку проти незаконного вторгнення РФ.

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242 мільйони фунтів стерлінгів будуть виділені у 2024-2025 роках на невідкладні гуманітарні, енергетичні та стабілізаційні потреби, а також на підтримку реформ, відновлення та реконструкцію. Оскільки російські ракетні та безпілотні атаки продовжують вбивати мирних жителів та руйнувати життєво важливу інфраструктуру, це зобов'язання забезпечить підтримку найбільш вразливих верств населення в Україні, а також підтримку довгострокових економічних, відновлювальних та енергетичних потреб.

Міністр закордонних справ також оголосив про намір до кінця року надати кредитні гарантії на суму 484 мільйони доларів для кредитування Світового банку з метою зміцнення економічної стабільності України.

Ці кошти будуть спрямовані на підтримку життєво важливих державних послуг, включаючи підтримку роботи шкіл та лікарень, виплату заробітної плати державним службовцям та фінансування пенсій.

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"Підтримка України з боку Великої Британії є непохитною. Наше зобов'язання виділити понад 600 мільйонів фунтів стерлінгів є останнім кроком у нашій довготривалій підтримці України. Це забезпечить життєво важливу підтримку українцям, які продовжують терпіти безперервні російські атаки", – заявив Леммі.

Цьогорічне фінансування включає 100 мільйонів фунтів стерлінгів на гуманітарну допомогу, яка підтримає найбільш вразливих українців, в тому числі тих, хто живе в громадах на лінії фронту безперервних російських атак, а також тих, хто перемістився до сусідніх країн і громад.

Додаткові 20 мільйонів фунтів стерлінгів подвоять цьогорічну підтримку на необхідні ремонтні роботи та захист електромереж, відновлять доступ до життєво важливих джерел енергії та зміцнять енергетичну інфраструктуру України.

40 мільйонів фунтів стерлінгів будуть спрямовані на стабілізацію та якнайшвидше відновлення, щоб Україна не лише перемогла у війні, але й змогла зробити перший крок до миру. Це фінансування включає життєво важливу допомогу Україні у протистоянні російській агресії, підтримку стабілізації нещодавно звільнених територій, а також фінансування роботи з притягнення до відповідальності винних у воєнних злочинах, скоєних в Україні.

Міністр закордонних справ також оголосить про першу інвестицію в Україну від British International Investment, британського інституту фінансування розвитку в рамках ініційованої G7 Інвестиційної платформи для України. Ця підтримка Програми сприяння торгівлі Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) у розмірі 30 мільйонів фунтів стерлінгів сприятиме збільшенню торговельних потоків критично важливих товарів, включаючи продукти харчування, в Україні.

Міністр оборони також підтвердив, що в рамках зобов'язань уряду збільшити та прискорити надання військової допомоги Україні, оголошених у квітні, зокрема, ракети протиповітряної оборони, обладнання для винищувачів F16, самохідні гармати AS90 та запасні стволи до них, військові катери та морські гармати, вже доставлені до України.

Крім того, сьогодні міністр оборони також оголосив, що до кінця року в Україну будуть доставлені сотні додаткових зенітних ракет, десятки тисяч додаткових артилерійських боєприпасів і більше бронетехніки.

Днями Європейська комісія анонсувала виділення додаткових 40 млн євро Україні на тлі безперервних російських атак на енергетичну інфраструктуру.

А уряд Швеції в четвер, 5 вересня, ухвалив рішення скерувати майже 44 млн євро на підтримку тепло– та енергопостачання в Україні.

Європейська правда