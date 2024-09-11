12 вересня відбудеться перший в історії комерційний вихід у відкритий космос

Підготовка до запуску ракети-носія Falcon 9 Getty Images

У четвер, 12 вересня, у рамках місії Polaris Dawn відбудеться перший в історії комерційний вихід у відкритий космос непрофесійних астронавтів.

Про це повідомила компанія-розробник SpaceX.

10 вересня відбувся запуск ракети-носія Falcon 9 з кораблем Crew Dragon і екіпажем із чотирьох астронавтів комерційної місії Polaris Dawn з космодрому Космічного центру імені Джона Кеннеді (штат Флорида, США).

Запуск спочатку був запланований на 26 серпня, але SpaceX тричі відкладала його, щоб провести додаткові перевірки і дочекатися більш сприятливого прогнозу погоди.

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Polaris Dawn – перша з трьох запланованих місій у програмі Polaris, яку фінансує голова компанії Shift4 Payments мільярдер Джаред Айзекман. Він призначений командиром цієї експедиції.

Крім Айзекмана до складу екіпажу місії Polaris Dawn входять відставний підполковник ВПС США пілот Скотт "Кідд" Потіт та інженери SpaceX Сара Джілліс та Анна Менон.

У відкритий космос мають вийти лише Айзекман та Джілліс.

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