Суд Євросоюзу відхилив позови кількох росолігархів щодо зняття санкцій

Суд Європейського Союзу відмовив російським олігархам Геннадію Тимченко та його дружині Єлені, Михаїлу Фрідману, Петру Авену та Герману Хану у скасуванні європейських санкцій проти них.

Про це таке рішення повідомили у Суді ЄС 11 вересня, передає "Європейська правда".

Як відомо, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, були накладені санкції на Тимченка, Фрідмана, Авена та Хана. Вони вимагають від них декларувати свої кошти та співпрацювати з компетентними національними органами в ЄС.

Після цього позивачі намагалися довести у суді, що не мають звʼязку з російською війною в Україні. Росолігархи стверджували, що Рада ЄС не має права накладати на фігурантів санкційного списку будь-які додаткові зобов'язання.

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Наприклад, Тимченко у своєму позові стверджував, що його тісні зв'язки з очільником Кремля Владіміром Путіним не означають, що він є союзником у війні в Україні.

Однак, юристи Ради ЄС наполягали, що Тимченко, якого в ЗМІ називають "головним скарбником Путіна", робить внесок у російську економіку завдяки своїм звʼязкам в банку "Россия".

Як пояснили в суді, у зв'язку з ускладненням схем ухилення від санкцій Рада ЄС 21 липня 2022 року ухвалила постанову, яка зобов'язує повідомляти про кошти та співпрацювати з компетентними органами. Невиконання цих зобов'язань сприймається як обхід санкцій.

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"З практичної точки зору мета полягає в тому, щоб запобігти використанню складних юридичних та фінансових механізмів, здатних якщо не полегшити обхід заходів, то принаймні ускладнити компетентним національним органам виявлення коштів та економічних ресурсів, що підпадають під дію обмежувальних заходів", – сказано у пресрелізі Європейського суду.

Не вдалося також оскаржити європейські санкції і Національному розрахунковому депозитарію (НРД) Росії, який є основним зберігачем російських цінних паперів та відіграє істотну роль у функціонуванні російського фінансового ринку.

Як зазначили у рішенні суду – НРД надає "фінансові послуги, які мають значну цінність як для російського уряду, так і для російського Центрального банку".

"Це підприємство надає уряду Росії кількісно та якісно значну матеріальну чи фінансову підтримку, надаючи йому свої фінансові ресурси з метою продовження діяльності з дестабілізації України", – акцентували у рішенні.

Нагадаємо, Суд Євросоюзу у квітні анулював рішення Ради ЄС від 28 лютого 2022 року про запровадження санкцій проти Авена і Фрідмана. Суд вказав, що підстави включення росолігархів у санкційний список не були достатньо обґрунтовані.

Рішення суду не стосувалось пізніших рішень Ради ЄС, тож санкції проти цих двох росіян досі діють. Вони також перебувають під санкціями США, Великої Британії, України та інших держав через близькість до російського диктатора Путіна.

Авен і Фрідман є акціонерами "Альфа-Груп", частиною якого є Альфа-Банк, один із найбільших російських банків. Авен також має латвійське громадянство і проживає в Латвії зі своєю сім'єю з моменту російського вторгнення в Україну в 2022 році.

Європейська правда