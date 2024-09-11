В Україні порахували, скільки принесе бюджету авансова сплата податку на прибуток АЗС

Авансова сплата податку на прибуток АЗС принесе бюджету 350 млн грн на місяць.

Про це повідомив директор "Консалтингової Групи А95" Сергій Куюн під час конференції "Як детінізувати роздрібну торгівлю та мінімізувати контрабанду в Україні?", пише Finclub.

"Зараз є ініціатива запровадити авансовий податок на прибуток. Він буде фактично як "абонемент", бо податкова не буде розбиратися, скільки ти заробив, а будуть сплачувати цю "незгораєму суму". Ми оцінюємо в 350 млн грн на місяць. І конкурентну ситуацію це теж вирівняє", – заявив Сергій Куюн.

Зараз найбільшу частку податків сплачують мережі "ОККО" та WOG.

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"Половину всіх податків, серед десяти найбільших мереж, платить ОККО, маючи 20% по кількості заправних станцій. Тобто 20% станцій платять 50% всіх податків. Дисбаланс, який вказує на те, що хтось просто не платить", – пояснив експерт.

Якщо брати лише податок на прибуток, то частка ОККО зростає до 80% з топ-10 найбільших мереж.

"Близько третини великих мереж офіційно сплачують всім працівникам мінімальну заробітну плату. Але ж так не може бути – у одних мережах платять ринкову зарплату у 25 тис грн, а у інших – 8 тис. грн", – наголосив фахівець Економічної експертної платформи Мирослав Лаба.

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В цілому експерти кажуть про поступове покращення ситуації.

"Якщо ми кілька років тому казали про півтори тисячі нелегальних заправок, то зараз ситуація значно покращилася. Бачимо десь 300-400 об’єктів, які порушують фіскальне законодавство", – зазначив президент Нафтогазової асоціації України Ярослав Старовойтенко.

Майже вирішена і проблема нелегальних мініНПЗ. "На початку 2023 року ми казали, що маємо інформацію про 22 об’єкти, які мають обладнання для виготовлення нафтопродуктів, це зазвичай нафтобази, перероблені під мініМПЗ. З часом кількість їх значно зменшилась", – запевнив Ярослав Старовойтенко.

Нагадаємо:

Завдяки налагодженню поставок профіцит пального на українському ринку становить щонайменше 15%.