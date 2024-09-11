Росія програла справу ЄС щодо розблокування санкційних 70 мільярдів євро

Суд ЄС відмовився зняти санкції з російського Національного розрахункового депозитарію (НРД), сума його заморожених активів близька до 70 млрд євро.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на рішення суду.

Європейський суд відхилив апеляцію російського депозитарію щодо скасування санкцій ЄС, накладених у 2022 році. Сума активів НРД, заморожених у бельгійському депозитарії Euroclear, становить близько 70 млрд євро.

Ці активи не використовуються для отримання наддоходів, які передаються Україні як фінансова підтримка.

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Сума заморожених російських активів у Euroclear, які включають заморожені активи Банку Росії, оцінюється в 173 млрд євро. Скільки саме пов'язано із НРД, представник Euroclear коментувати відмовився.

Санкції були запроваджені через роль НРД у фінансуванні російського вторгнення в Україну.

За версією суду, НРД не зміг довести, що ЄС помилково вважає його системно значущим інститутом, який відіграє суттєву роль у російській фінансовій системі.

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Зазначається, що рішення може бути оскаржене у вищій інстанції.

Економічна правда.