Нацбанк змінив курс гривні: долар подорожчав, євро майже не змінився

Станом на 11 вересня, офіційний курс долара від НБУ збільшився на 5 копійок, курс євро зменшився на 1 копійку.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua.

Офіційний курс долара встановили на рівні 41,14 грн, євро – 45,37 грн (на 10 вересня долар - 41,09 грн, євро – 45,38 грн).

На 10:50 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 41,35 – 41,40 грн.

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На цей же час "чорний" курс євро становив 45,73 – 45,86 грн.

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 41,00 - 41,45 грн (курс на 10 вересня – 41,10 - 41,40 грн);

Євро – 45,27 - 45,90 грн (курс на 10 вересня – 45,35 - 45,90 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

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Приватбанк – 40,78 - 41,38 грн;

Ощадбанк – 40,95 - 41,60 грн;

Укрсиббанк – 40,90 - 41,45 грн;

ПУМБ – 41,00 – 41,50 грн;

Райффайзен - 41,00 - 41,35 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 41,32 грн за долар, monobank - 41,32 грн.

Економічна правда.