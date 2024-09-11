У мережах "Епіцентр", "Аврора", VARUS та інших вже доступний кешбек за покупку ТМ "Вухастик"

Найбільші мережі країни долучилися до програми "Національний кешбек" від Міністерства економіки, бета-тестування якої стартувало 2 вересня 2024 року. Продукцію українського бренду "Вухастик", яка доступна у продажу найбільших українських мереж - "Аврора", VARUS, "Епіцентр" та інших, відтепер можна придбати з 10%-вим кешбеком від держави.

У програмі вже зареєстровано понад 40 тисяч товарів від 600 українських виробників. У категорії товарів побутової хімії та догляду представлена продукція ТМ "Вухастик", тож за покупку будь-яких товарів із серії засобів для догляду та прання для всієї родини від бренду "Вухастик" буде нараховано 10% кешбеку, який можна буде витратити на власні потреби.

"Ми радо вітаємо і підтримуємо рішення держави стимулювати національну економіку і підтримати вітчизняних виробників, - говорить Світлана Попова, CMO AFINA Group (компанії-власника бренду "Вухастик"), - "Національний кешбек" не лише фінансово підтримує громадян, але й стимулює попит на українські товари.

Це сприяє зміцненню національної економіки і розвитку українського виробництва. Зокрема, це ще одна можливість нагадати, що українські товари не поступають якістю товарам з Європи, а наші покупці зможуть дізнатися більше про якісні бренди, що виробляються в Україні".

Виробництво серії засобів для догляду та прання для всієї родини ТМ "Вухастик" було розпочато влітку минулого року на одному з найбільших в Україні заводів побутової хімії у м. Вінниця.

За рік роботи компанії AFINA Group (власнику ТМ "Вухастик") вдалося створити успішний бренд українського виробництва, спеціально розроблений для догляду за малюками з перших днів життя, який встиг не лише підкорити всю Україну, а й розпочати експансію в Європу, наразі завершуючи процес сертифікації рецептур та оновлення дизайну для ЄС.

За цей рік споживачі придбали продукції ТМ "Вухастик" загальною вагою понад 2,5 млн кг. Відтепер за покупку товарів улюбленого бренду "Вухастик" споживачі мають можливість отримувати 10% кешбеку та витрачати його з користю - на комунальні, медичні послуги, транспорт, мобільний зв’язок, спорт, кіно та інше. Також гроші можна буде задонатити на Збройні сили України або купити військові облігації.

Координатором програми "Національний Кешбек" виступає Міністерство економіки України.

"Підтримка українців є послідовною політикою уряду, особливо напередодні опалювального сезону, адже за отриманий кешбек можна буде, до прикладу, оплатити комунальні послуги. Водночас заохочення купувати локальні товари створюватиме робочі місця і забезпечить додаткові податкові надходження. Адже до 40% коштів, витрачених на український товар, повертається податками в бюджет і йде на потреби ЗСУ", – зазначили в Міністерстві економіки України.

Період бета-тестування триватиме близько місяця. Громадяни в цей період зможуть надати свої пропозиції або зауваження для вдосконалення механізмів роботи програми через форму на сайті https://madeinukraine.gov.ua.

Довідково:

ТМ Вухастик - українська серія засобів для догляду та прання для всієї родини, спеціально розроблена для догляду за малюками з перших днів життя. Виробляється на одному з провідних в Україні заводів з виробництва миючих засобів і гарантує високу якість та безпеку для всієї сім’ї.

AFINA Group - провідний оператор ринку України у напрямках дистрибуції, логістики та створенні торгових марок в категоріях товарів побутової хімії, гігієни та догляду. Найвідоміші бренди AFINA Group: ТМ Вухастик, ТМ iFresh, ТМ Polar Shine, TM Family Home. Компанія обслуговує ключові національні та локальні торговельні мережі завдяки власній розгалуженій мережі філій та розподільчих логістичних центрів. Територія покриття - вся Україна, центральний офіс розташовано в Дніпрі.