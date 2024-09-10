Нові iPhone 16 можуть з'явитися у продажу в Україні з кінця вересня – ЗМІ

Офіційні ціни на нові смартфони Apple стартують від $799 до $1199 залежно від моделі та обсягу пам’яті.
Ціни на новинки саме в Україні будуть вищими на 5–10% за аналоги iPhone 15 на старті продажів минулого року. Йдеться приблизно про 49 500–78 200 грн залежно від моделі, підрахував Forbes.
Менші ритейлери кажуть про інші ціни. Icoola.ua озвучив свій цінник на смартфон ще до презентації Apple – від 46 200 грн за 128 ГБ пам’яті до 55 000 грн за 512 ГБ, пише Forbes.
Зробити передзамовлення на нові iPhone 16 у великих мережах українці зможуть орієнтовно з 20 вересня.
Нагадаємо:
Цього року iPhone 16 Pro та iPhone 16 Pro Max запропонують вибір з-поміж чотирьох кольорів: Black, White, Natural, Desert (звісно, всі з закінченням Titanium).
Apple анонсувала iPhone 16 на власному заході "Час сяйва". Смартфон покликаний розкрити можливості функцій штучного інтелекту Apple Inteligence.
Економічна правда.