 Цифрова трансформація України
Всі розділи
Укр / Рус

Нові iPhone 16 можуть з'явитися у продажу в Україні з кінця вересня – ЗМІ

Вівторок, 10 вересня 2024, 17:10 - Артур Крижний

Продаж нових iPhone 16 в Україні може розпочатися з 27 вересня - на сім днів пізніше, ніж у США. 

Про це повідомили Forbes Ukraine у пресслужбах ритейлерів "Фокстрот", Comfy, "Алло" та Rozetka. 

Офіційні ціни на нові смартфони Apple стартують від $799 до $1199 залежно від моделі та обсягу пам’яті. 

Ціни на новинки саме в Україні будуть вищими на 5–10% за аналоги iPhone 15 на старті продажів минулого року. Йдеться приблизно про 49 500–78 200 грн залежно від моделі, підрахував Forbes.

Реклама:

Менші ритейлери кажуть про інші ціни. Icoola.ua озвучив свій цінник на смартфон ще до презентації Apple – від 46 200 грн за 128 ГБ пам’яті до 55 000 грн за 512 ГБ, пише Forbes.

Зробити передзамовлення на нові iPhone 16 у великих мережах українці зможуть орієнтовно з 20 вересня.

Нагадаємо:

Реклама:

Цього року iPhone 16 Pro та iPhone 16 Pro Max запропонують вибір з-поміж чотирьох кольорів: Black, White, Natural, Desert (звісно, всі з закінченням Titanium).

Apple анонсувала iPhone 16 на власному заході "Час сяйва". Смартфон покликаний розкрити можливості функцій штучного інтелекту Apple Inteligence.

Економічна правда.

Apple iPhone Україна
Реклама:
Матеріали за темою
Apple програла Ірландії в суді понад 14 мільярдів доларів, які країна не хотіла – Reuters 10 вересня 2024, 12:47
У новому iPhone буде використовуватися технологія чіпа Arm для штучного інтелекту - FT 7 вересня 2024, 16:52
У мережі магазинів "Ябко" обшуки: підозрюють у несплаті податків 4 вересня 2024, 16:59
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті