Посуха та війна: яким буде врожай цьогоріч, і як це вплине на економіку
Центр економічної стратегії (ЦЕС) спільно з German Economic Team (GET) запрошують вас долучитися до огляду економіки у серпні зі спеціальною темою: "Посуха та війна: яким буде врожай цьогоріч, і як це вплине на економіку".
У 2024 році аграрії очікують зібрати менший урожай, ніж рік тому. За прогнозами, урожай кукурудзи знизиться на 21%, ячменю – на 15%, а пшениці та соняшнику – на 10%. Крім несприятливої погоди, фермерам стають на заваді відключення світла, брак робочої сили та безпекові виклики.
Детальніше про це ми говоритимемо на події з представниками уряду та агробізнесу.
Традиційно економісти ЦЕС оглянуть основні зміни в економіці країни за останній місяць.
Захід відбудеться 12 вересня о 17:00 на платформі Zoom. Реєстрація на подію доступна за посиланням.
Розклад події:
17:00 – 17:05 Вступне слово, Гаррі Полушкін, проєктний менеджер GET в Україні;
17:05 – 17:30 Огляд української економіки у серпні, команда ЦЕС;
17:30 – 18:30 Обговорення спеціальної теми. Запрошені учасники дискусії:
- Тетяна Адаменко, керівниця відділу агрометеорології Українського гідрометцентру;
- Тарас Висоцький, перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України;
- Наталія Шпигоцька, старша аналітикиня інвестиційної компанії Dragon Capital;
- В’ячеслав Чук, комерційний директор "Астарта-Київ" (участь уточнюється).
Модератор: Гліб Вишлінський, виконавчий директор ЦЕС.
Подія проходитиме українською з паралельним перекладом на англійську.
Медіапартнер заходу 一 Економічна правда