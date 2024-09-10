Центр економічної стратегії (ЦЕС) спільно з German Economic Team (GET) запрошують вас долучитися до огляду економіки у серпні зі спеціальною темою: "Посуха та війна: яким буде врожай цьогоріч, і як це вплине на економіку".

У 2024 році аграрії очікують зібрати менший урожай, ніж рік тому. За прогнозами, урожай кукурудзи знизиться на 21%, ячменю – на 15%, а пшениці та соняшнику – на 10%. Крім несприятливої погоди, фермерам стають на заваді відключення світла, брак робочої сили та безпекові виклики.

Детальніше про це ми говоритимемо на події з представниками уряду та агробізнесу.

Традиційно економісти ЦЕС оглянуть основні зміни в економіці країни за останній місяць.

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Захід відбудеться 12 вересня о 17:00 на платформі Zoom. Реєстрація на подію доступна за посиланням.

Розклад події:

17:00 – 17:05 Вступне слово, Гаррі Полушкін, проєктний менеджер GET в Україні;

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17:05 – 17:30 Огляд української економіки у серпні, команда ЦЕС;

17:30 – 18:30 Обговорення спеціальної теми. Запрошені учасники дискусії:

Тетяна Адаменко , керівниця відділу агрометеорології Українського гідрометцентру;

Тарас Висоцький , перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України;

Наталія Шпигоцька , старша аналітикиня інвестиційної компанії Dragon Capital;

В’ячеслав Чук , комерційний директор "Астарта-Київ" (участь уточнюється).

Модератор: Гліб Вишлінський, виконавчий директор ЦЕС.

Подія проходитиме українською з паралельним перекладом на англійську.

Медіапартнер заходу 一 Економічна правда