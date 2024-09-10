На Київщині орендували когенератор у шість разів дорожче за купівлю

КП "Вишнівськтеплоенерго" міста Вишневе Київської області без конкурентних торгів орендувало когенераційну газопоршневу установку, що вироблятиме електроенергію та тепло.

Про це пишуть "Наші гроші" з посиланням на "Прозорро".

Сумарна вартість оренди установки 315 млн грн у шість разів перевищує ринкову вартість подібного когенератора, якби його відразу купували.

Так, 30 серпня КП "Вишнівськтеплоенерго" уклало угоду на 315 млн грн з ТОВ "Екоресурс-Т". Фірма впродовж 15 років отримуватиме за оренду її установки по 3,50 млн грн щомісяця.

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Когенераційну установку MTU GS 16V4000 L62 британського концерну Rolls-Royce беруть в оренду без права викупу до травня 2039 року. Це приблизно відповідає розрахунковому терміну життя таких установок. Вона має номінальну електричну потужність 1,5 МВт та загальну теплову потужність 1,86 МВт.

Засновник компанії PRM Group Дмитро Шуманов розповів виданню, що його компанія нині продає установки такої потужності по 50-55 млн грн (з урахуванням ПДВ).

На закупівлях у Prozorro ціни також значно менші від оренди у Вишневому.

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Наприклад, Харківводоканал замовив менші установки електричною потужністю 1 МВт по 34 млн грн за штуку.

Комунальники Києва замовили вдвічі та втричі потужніші когенератори по 64 та 83 млн грн. Тепловики Запоріжжя закупили установки майже вдвічі більшої потужності 2,5 МВт по 91 млн грн.

В ціну оренди у Вишневому також включено встановлення та технічне обслуговування її обладнання.

В Україні наразі немає орендного ринку таких установок, відтак немає і бази цін та даних для порівняння, що створює великий корупційний простір, вважають "Наші гроші".

Видання стверджує, що для "Екоресурс-Т" ціна когенератора за контрактом з Вишневим повністю повернеться максимум за два роки. Решту 13 років оренди когенератор приноситиме чистий прибуток у розмірі понад 3 млн грн на місяць.

КП "Вишнівськтеплоенерго" очолює Сергій Мазур. Перед проведенням закупівлі він 8 серпня отримав погодження від міськради Вишневого під керівництвом Іллі Дікова на укладання угоди розміром 315 млн грн, що є значним господарським зобов’язанням.

Керівником і співзасновником ТОВ "Екоресурс-Т" є Ігор Сизонюк. Часткою також володіє Роман Савон. Вони також мають відношення до ТОВ "Вершина плюс", ТОВ "МВМ 12", ТОВ "Укрпромтех", ТОВ "Екотеплоресурс" та інших.