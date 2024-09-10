Виробництво сталі у серпні – найменше за останні пʼять місяців

У серпні виробництво сталі в Україні було найменшим за останні пʼять місяців впавши до 690 700 т.

Про це повідомляє пресслужба "Укрметалургпром".

Протягом серпня в Україні виробили 690 700 т сталі, що на 3% менше порівняно з липнем, менші обсяги востаннє було зафіксовано у березні цього року – 610 900 т.

Українські металургійні підприємства за підсумками восьми місяців 2024 року збільшили виробництво чавуну на 21%, до 4,7 млн т, сталі – на 31%, до 5,2 млн т, прокату – на 27%, до 4,3 млн т.

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Порівняно з серпнем 2023 року у серпні поточного року виробництво чавуну зросло на 21%, виплавка сталі – на 15%, прокату – на 16%.

У серпні виробництво чавуну досягло 643 600 т, що на 4% більше, ніж у липні, виплавка сталі становила 690 700 т (-3%), виробництво металопрокату незначно підвищилось до 589 300 т (+0,12%).

Нагадаємо:

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Україна наростила виробництво сталі на 37%, чавуну — на 22% у першій половині 2024 року.