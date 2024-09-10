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Об'єкти "Енергоатома" мають відповідний захист і прикриті ППО – Шмигаль

Вівторок, 10 вересня 2024, 13:39 - Артур Крижний

Шмигаль відмовився детально коментувати захист об'єктів "Енергоатома" через "гриф секретності", але додав, що об'єкті компанії прикриті  ППО, а заходи з захисту - здійснені.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час пресконференція, відповідаючи на питання журналістів.

"У вас дуже серйозне питання. Але я відповім наступним чином: це дуже добре, що ви не чули нічого про захист об'єктів "Енергоатома". В час війни так треба, що ніхто нічого не чув", - заявив він журналістці.

Але Шмигаль одразу додав, що об'єкти "Енергоатома" захищені засобами ППО.

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"Всі інші заходи з захисту об'єктів здійснені "Енергоатомом". Міністр енергетики разом з військовими і керівником  "Енергоатома" несуть за це персональну відповідальність", - зазначив Шмигаль.

Він підсумував, що більше нічого не може додати стосовно захисту об'єктів енергокомпанії. Усі ці питання обговорюються на Ставці в режимі таємності.

Економічна правда.

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