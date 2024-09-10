Більшість українців вважають перейменування "копійки" на "шаг" не на часі – опитування

Команда Rakuten Viber запитала українців, чи підтримують вони заміну "копійки" на "шаг": 57% українців вважають зміну зайвою.

Про це йдеться у релізі Rakuten Viber, яке є у розпорядженні "ЕП".

Результати опитування показали, що 57% українців вважають зайвим заміну назви "копійка" на "шаг".

Водночас чверть опитаних (24%) повністю підтримують ініціативу НБУ. Загалом відповіді на питання "Чи підтримуєте ви заміну копійки на шаг?" розподілилися наступним чином:

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Не підтримую, це зайве — 57% ;

Так, повністю підтримую — 24% ;

Мені байдуже, не думаю про таке зараз — 19% .

В опитуванні в офіційному каналі Rakuten Viber Україна взяли участь понад 29 тисяч респондентів.

Довідка. Методика дослідження — анонімне онлайн-опитування, n>29 000. Ключова вікова група — 34-45 років, понад 50% респондентів віком до 45.

Нагадаємо:

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Для відновлення історичної справедливості Національний банк ініціює зміну назви розмінних монет з "копійка" на "шаг".

Економічна правда.