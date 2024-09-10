В Україні другий день зростає споживання електроенергії: енергетики закликають економити

У вівторок 10 вересня, станом на ранок, рівень споживання був на 1,4% вищим, ніж в цей же час у понеділок 9 вересня.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

За даними енергокомпанії, ще у понеділок 9 вересня зранку споживання було на 6,2% вище, ніж в той самий час попереднього робочого дня – у п’ятницю, 6 вересня.

9 вересня добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Загалом він був на 6,4% вищим, ніж попереднього робочого дня у п'ятницю. Це пояснюється відсутністю застосування заходів обмеження.

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Зараз в українській енергосистемі зберігається дефіцит потужності, а на енергооб’єктах тривають аварійні та планові ремонти.

"Коли електроенергія з’являється за графіком, споживайте її, будь ласка, ощадливо", - йдеться у повідомленні.

Енергетики закликають не вмикати одночасно кілька потужних електроприладів у години вечірнього максимального споживання – з 18:00 до 22:00.

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Нагадаємо:

За минулу добу ворог обстрілював цивільну енергетичну інфраструктуру у Дніпропетровській, Донецькій, Миколаївській, Полтавській, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях.

Економічна правда.