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Гральний бізнес в Україні суттєво збільшив сплату податків

Вівторок, 10 вересня 2024, 11:55 - Віктор Волокіта

Організатори азартних ігор у січні-серпні 2024 року сплатили до бюджету 11,7 млрд грн податків, що у 2,1 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Телеграмі. 

"За 8 місяців поточного року маємо збільшення бюджетних надходжень у кілька разів! Так, з початку року гральний бізнес поповнив державну скарбницю на 11,7 млрд гривень, що у 2,1 раза більше, ніж за аналогічний період 2023 року", - йдеться в повідомленні.

За даними Гетманцева, у надходженнях головними є податок на прибуток – 63,6% та ПДФО – 35,9%. 

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Нагадаємо:

За 7 місяців 2024 року організатори азартних ігор сплатили до бюджету 9,8 млрд грн податків.

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податки
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Економічна правда
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