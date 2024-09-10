Гральний бізнес в Україні суттєво збільшив сплату податків
Вівторок, 10 вересня 2024, 11:55 -
Організатори азартних ігор у січні-серпні 2024 року сплатили до бюджету 11,7 млрд грн податків, що у 2,1 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Телеграмі.
"За 8 місяців поточного року маємо збільшення бюджетних надходжень у кілька разів! Так, з початку року гральний бізнес поповнив державну скарбницю на 11,7 млрд гривень, що у 2,1 раза більше, ніж за аналогічний період 2023 року", - йдеться в повідомленні.
За даними Гетманцева, у надходженнях головними є податок на прибуток – 63,6% та ПДФО – 35,9%.
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Нагадаємо:
За 7 місяців 2024 року організатори азартних ігор сплатили до бюджету 9,8 млрд грн податків.
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