В Росії закривали московські аеропорти через атаку дронів – Bloomberg

Росія заявила, що у вівторок збила 144 безпілотники, в тому числі в Московській області, де через атаку столичні аеропорти тимчасово припинили польоти.

Про це пише агентство Bloomberg.

Московські аеропорти Домодєдово, Внуково і Жуковський тимчасово призупинили роботу, повідомила державна інформаційна служба ТАСС.

Пізніше ці обмеження були зняті, повідомляє ТАСС.

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У Брянській області, яка межує з Україною, засоби протиповітряної оборони збили 72 безпілотники, а ще 14 були зупинені за ніч у Курській області, повідомляє Міністерство оборони РФ.

Загалом дев'ять регіонів РФ повідомили про атаки безпілотних літальних апаратів.

Економічна правда.

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