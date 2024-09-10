Танкери РФ все більше ігнорують безпеку в протоках Данії: зростає ризик розливу нафти

Танкери тіньового флоту РФ, які перевозять нафту через небезпечні протоки Данії, дедалі частіше відмовляються від послуг лоцманів, що підвищує ризик нафтового розливу біля узбережжя країни.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

За три місяці до липня 20% танкерів "тіньового флоту", які перевозили російську нафту через данські протоки, відмовилися від допомоги фахівців, які добре знають місцеві води, за даними, зібраними Bloomberg та Danwatch. Цей показник зріс із 4% роком раніше.

Протоки, які щодня перетинають пороми та інший морський транспорт, можуть бути складними для навігації. Там багато мілин, сильні течії та різні глибини води. Використання лоцманів рекомендовано Міжнародною морською організацією (IMO) і було звичним протягом десятиліть, що допомагало уникнути великих розливів нафти за весь цей час.

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Однак через західні санкції, які обмежують доступ Москви до світового танкерного флоту, Росія все частіше покладається на флот старіших суден, які погано обслуговуються, мають невідомих власників та сумнівне страхування. Ці судна, що зараз складають більшість перевезень російської нафти, переважно і відмовляються від лоцманського супроводу.

З початку 2023 року майже 1200 танкерів з російською нафтою залишили Балтійське море, і частка суден "тіньового флоту" в цьому потоці постійно зростала. За три місяці до кінця липня шість із десяти перевезень здійснювалися танкерами "тіньового флоту", що більше ніж чотири з десяти у першому кварталі 2023 року.

Кожне п’яте з цих суден відмовилося від послуг данських лоцманів у період з травня по липень. Роком раніше відмова складала лише одне з двадцяти суден, згідно з даними, отриманими Danwatch за запитом відповідно до закону про доступ до публічної інформації.

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Якщо Копенгаген спробує зробити лоцманський супровід обов’язковим, це може спричинити загострення стосунків із Кремлем і порушити важливе джерело глобального постачання нафти.

Економічна правда.