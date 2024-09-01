Енергетики скасовують екстрені відключення
Неділя, 1 вересня 2024, 23:11 -
За вказівкою НЕК "Укренерго" енергетики скасовують екстрені відключення світла, повертаючись до графіків.
Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.
"За вказівкою Укренерго повертаємось до графіків стабілізаційних відключень в місті Києві, Київській, Дніпропетровській, Донецькій областях", - йдеться у повідомленні.
У разі змін ситуації, "Укренерго" повідомить про це окремо.
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В НЕК "Укренерго" додали, що аварійні відключення також скасовані у всіх областях, де їх вводили раніше.
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У понеділок 2 вересня графіки погодинних відключень діятимуть протягом усієї доби, найменше світла буде ввечері.
У Києві та 13 областях у неділю ввечері було введено екстрені відключення електроенергії.
Економічна правда
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