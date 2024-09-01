Інвестори у "зелену" енергетику закликають не поспішати із звільненням Кудрицького

Європейсько-українське енергетичне агентство (ЄУЕА) закликало Наглядову раду НЕК "Укренерго" та президента Зеленського не поспішати із звільненням Володимира Кудрицького з посади очільника "Укренерго".

Відповідна заява є у розпорядженні ЕП.

"ЄУЕА є профільною асоціацією, яка об’єднує іноземних та українських інвесторів у відновлювану енергетику та суміжні галузі, які побудували більше 3 ГВт енергогенеруючих потужностей в Україні.

Наша Асоціація має багаторічний позитивний досвід співпраці з поточною командою НЕК "Укренерго", зокрема з паном Кудрицьким під час його перебування на посадах заступника директора з інвестицій, першого заступника голови правління, в.о. голови правління та голови правління компанії", - йдеться у заяві. Реклама:

У Агенстві наголошують, що за час керування Кудрицького, "Укренерго" вдалось побудувати прозору модель управління та налагодити звʼязки із західними партнерами.

Там також зазначили, що звільнення Кудрицького до моменту закінчення його контракту без комунікацій із міжнародними партнерами та суспільством негативно вплине на інвестиційний клімат країни у той час, коли енергетична система потребує значних інвестицій.

У ЄУЕА закликали дотримуватись принципу корпоративного управління НЕК "Укренерго" та провести аналіз ефективності та прозорості роботи компанії.

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Нагадаємо:

У пʼятницю 30 серпня ЕП повідомила, що керівник НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький найближчим часом може бути звільнений з посади.

Економічна правда