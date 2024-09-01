Головна профспілка Ізраїлю оголосила страйк у понеділок

Голова ізраїльської профспілки Гістадрут, Арнон Бар-Давид, закликав до загального страйку, який розпочнеться о 6 ранку у понеділок 2 вересня, щоб змусити уряд укласти угоду про повернення ізраїльських заручників, яких утримує ХАМАС в Газі.

Про це повідомляє Reuters.

Арнон Бар-Давид, чия профспілка представляє сотні тисяч працівників, закликав усіх цивільних працівників приєднатися до страйку і заявив, що аеропорт Бен-Гуріон буде закритий з 8 ранку.

Голова Гістадрут сказав, що поки що страйк триватиме лише в понеділок, але він різко розкритикував уряд прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу за нездатність повернути заручників живими.

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"Нехтування економікою має бути припинено, Ізраїль повинен бути повернутий до розумної рутини... Ми повинні укласти угоду. Угода важливіша за все інше", - сказав Бар-Давид на пресконференції.

Близько 101 заручника все ще залишаються в полоні, хоча Ізраїль вважає, що третини з них вже немає в живих.

Економічна правда

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