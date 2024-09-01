США вимагають консультацій з Канадою щодо торговельного спору через новий податок на цифрові послуги

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США запросили консультації з Канадою щодо врегулювання торговельних суперечок через новий податок на цифрові послуги.

Про це повідомляє Reuters.

Адміністрація Джо Байдена зазначила, що "дискримінаційний" податок суперечить зобов'язанням Канади в рамках Північноамериканської торгової угоди.

Офіс торгового представника США заявив, що він працюватиме з Канадою над вирішенням занепокоєння США щодо нового податку, запровадженого в червні, шляхом проведення консультацій.

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Але якщо угода не буде досягнута через 75 днів, вона може звернутися до групи з врегулювання суперечок відповідно до Угоди про торгівлю між США, Мексикою та Канадою (USMCA).

Запит на проведення консультацій є першим кроком у процесі врегулювання суперечок в рамках USMCA, який в кінцевому підсумку може призвести до запровадження відповідних тарифів США на імпорт з Канади.

В Оттаві канадський урядовець заявив, що крок США не викликав занепокоєння чи несподіванки.

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Офіс торгового представника США вважає, що односторонні податки на цифрові послуги, в основному спрямовані на збір доходів від американських технологічних гігантів, таких як Google, Apple, Amazon.com і Meta, дискримінують американські компанії.

Економічна правда