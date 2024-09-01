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Стан енергосистеми: енергетики відновили живлення понад пʼяти тисячам споживачів

Неділя, 1 вересня 2024, 14:00 - Володимир Тунік-Фриз

За добу з 31 серпня по 1 вересня енергетикам вдалось відновити живлення  5 694 споживачам.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

"Минулої доби енергетики відновили живлення для 5694 споживачів, знеструмлених внаслідок бойових дій та технологічних порушень", – йдеться у повідомленні.

При цьому, без електроенергії залишаються 534 наслених пункти.

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Окрім цього, у Дніпропетровській області внаслідок бойових дій виникло загоряння на підстанції, що призвело до знеструмлення споживачів. Загоряння ліквідували. У Одеській області внаслідок ворожої атаки знеструмлювалась повітряна лінія, в результаті чого знеструмлювались побутові споживачі.

Нагадаємо:

У неділю 1 вересня графіки погодинних відключень застосовуватимуть протягом усієї доби, найменше світла буде ввечері.

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Економічна правда

енергетика електроенергія
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