Стан енергосистеми: енергетики відновили живлення понад пʼяти тисячам споживачів
За добу з 31 серпня по 1 вересня енергетикам вдалось відновити живлення 5 694 споживачам.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.
"Минулої доби енергетики відновили живлення для 5694 споживачів, знеструмлених внаслідок бойових дій та технологічних порушень", – йдеться у повідомленні.
При цьому, без електроенергії залишаються 534 наслених пункти.
Окрім цього, у Дніпропетровській області внаслідок бойових дій виникло загоряння на підстанції, що призвело до знеструмлення споживачів. Загоряння ліквідували. У Одеській області внаслідок ворожої атаки знеструмлювалась повітряна лінія, в результаті чого знеструмлювались побутові споживачі.
Нагадаємо:
У неділю 1 вересня графіки погодинних відключень застосовуватимуть протягом усієї доби, найменше світла буде ввечері.
Економічна правда