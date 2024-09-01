Ford відкличе понад 90 тисяч автомобілів через проблему з двигуном

Компанія Ford відкличе 90 736 автомобілів, оскільки в них можуть зламатися впускні клапани двигуна під час руху.

Про це повідомляє Національна адміністрація безпеки дорожнього руху США, передає Reuters.

Відкликання стосується певних автомобілів Bronco, F-150, Edge, Explorer, Lincoln Nautilus та Lincoln Aviator 2021-2022 років випуску, оснащених двигунами Nano EcoBoost об'ємом 2,7 л або 3,0 л, повідомляє NHTSA.

В рамках усунення недоліків дилери проведуть цикловий тест двигуна і, за необхідності, безкоштовно замінять двигун, повідомляє регулятор.

Реклама:

Економічна правда