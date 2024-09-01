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Ford відкличе понад 90 тисяч автомобілів через проблему з двигуном

Неділя, 1 вересня 2024, 11:03 - Володимир Тунік-Фриз

Компанія Ford відкличе 90 736 автомобілів, оскільки в них можуть зламатися впускні клапани двигуна під час руху.

Про це повідомляє Національна адміністрація безпеки дорожнього руху США, передає Reuters.

Відкликання стосується певних автомобілів Bronco, F-150, Edge, Explorer, Lincoln Nautilus та Lincoln Aviator 2021-2022 років випуску, оснащених двигунами Nano EcoBoost об'ємом 2,7 л або 3,0 л, повідомляє NHTSA.

В рамках усунення недоліків дилери проведуть цикловий тест двигуна і, за необхідності, безкоштовно замінять двигун, повідомляє регулятор.

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Економічна правда

авто США Ford
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