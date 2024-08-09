В Україні поменшало ломбардів та збільшилась кількість колекторських компаній

У липні 2024 року кількість учасників небанківського фінансового ринку зменшилася до 963 (з 990 у червні).

Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.

Кількість банків залишилась незмінною – 62.

Станом на 31 липня на небанківському ринку працювали:

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537 фінансових компаній (було 548);

69 страховиків non-life (було 78), 12 life-страховиків (без змін), один страховик зі спеціальним статусом;

114 ломбардів (було 116);

114 кредитних спілок (було 120);

1 лізингодавець (без змін);

40 страхових брокерів (без змін);

75 колекторських компаній (було 74).

За інформацією НБУ, кількість банківських і небанківських фінансових груп не змінилась. Їх на ринку визнано 18 та 30 відповідно.

Крім того, на платіжному ринку діє 17 платіжних систем, створених резидентами, ураховуючи державні (було 18), та 15 міжнародних платіжних систем, створених нерезидентами (без змін).

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Економічна правда