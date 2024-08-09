БЕБ вилучило майже 5 мільйонів євро у постачальника продуктів для Міноборони

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Бюро економічної безпеки виявило та вилучило понад 4,7 мільйона євро необлікованої готівки в рамках розслідування ухилення від сплати податків групою компаній-постачальників продуктів для Міністерства оборони.

Про це повідомляє пресслужба Бюро.

Так, кошти були виявлені у багажнику автомобіля, яким керувала бухгалтер однієї з компаній. Жінка не змогла пояснити походження цієї значної суми грошей.

Спроба вивезення та приховування "чорної" каси була викрита під час слідчих заходів. Наразі вирішується питання про накладення арешту на вилучені кошти.

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Раніше було встановлено, що лише протягом 2022-2023 років компанія поставила на адресу Міноборони продукти на суму 14,5 млрд грн із ПДВ.

При цьому її службові особи документально оформили ряд безтоварних операцій з придбання та постачання продуктів харчування з підконтрольними підприємствами, що мають ознаки фіктивності.

У такий спосіб та коштом підміни номенклатури й завищення вартості товарів вони безпідставно сформували витрати на податковий кредит з ПДВ.

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Це дало змогу ухилитись від сплати податків в особливо великих розмірах, пише Бюро.

Економічна правда.