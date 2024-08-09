Нацбанк трохи послабив гривню: скільки коштують долар та євро
П'ятниця, 9 серпня 2024, 10:21 -
Станом на 9 серпня Національний банк збільшив курс гривні до долара на 1 копійку, євро виріс на 4 копійки.
Про це йдеться у даних minfin.com.ua.
Офіційний курс долара встановили на рівні 40,99 грн, євро – 44,80 грн (на 8 серпня долар - 40,98 грн, євро – 44,76 грн).
На 10:10 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 41,20 – 41,28 грн.
Реклама:
На цей же час "чорний" курс євро становив 44,95 – 45,18 грн.
Середні курси валют в касах банків були такими:
- Долар США – 40,80 - 41,30 грн (курс на 8 серпня – 40,80 - 41,30 грн);
- Євро – 44,60 - 45,20 грн (курс на 8 серпня – 44,60 - 45,20 грн).
У розрізі банків готівкові курси долара такі:
Реклама:
- Приватбанк – 40,65 - 41,25 грн;
- Ощадбанк – 40,85 - 41,40 грн;
- Укрсиббанк – 40,65 - 41,25 грн;
- ПУМБ – 40,80 – 41,30 грн;
Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 41,152 грн за долар, monobank - 41,151 грн.
Економічна правда.
Реклама: