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Нацбанк трохи послабив гривню: скільки коштують долар та євро

П'ятниця, 9 серпня 2024, 10:21 - Артур Крижний

Станом на 9 серпня Національний банк збільшив курс гривні до долара на 1 копійку, євро виріс на 4 копійки.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua.

Офіційний курс долара встановили на рівні 40,99 грн, євро – 44,80 грн (на 8 серпня долар - 40,98 грн, євро – 44,76 грн). 

На 10:10 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 41,20 – 41,28 грн.

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На цей же час "чорний" курс євро становив 44,95 – 45,18 грн.

Середні курси валют в касах банків були такими:

  • Долар США – 40,80 - 41,30 грн (курс на 8 серпня – 40,80 - 41,30 грн);
  • Євро – 44,60 - 45,20 грн (курс на 8 серпня – 44,60 - 45,20 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

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  • Приватбанк – 40,65 - 41,25 грн;
  • Ощадбанк – 40,85 - 41,40 грн;
  • Укрсиббанк – 40,65 - 41,25 грн;
  • ПУМБ – 40,80 – 41,30 грн;

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 41,152 грн за долар, monobank - 41,151 грн.

Економічна правда.

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