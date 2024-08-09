Нацбанк трохи послабив гривню: скільки коштують долар та євро

Станом на 9 серпня Національний банк збільшив курс гривні до долара на 1 копійку, євро виріс на 4 копійки.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua.

Офіційний курс долара встановили на рівні 40,99 грн, євро – 44,80 грн (на 8 серпня долар - 40,98 грн, євро – 44,76 грн).

На 10:10 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 41,20 – 41,28 грн.

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На цей же час "чорний" курс євро становив 44,95 – 45,18 грн.

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 40,80 - 41,30 грн (курс на 8 серпня – 40,80 - 41,30 грн);

Євро – 44,60 - 45,20 грн (курс на 8 серпня – 44,60 - 45,20 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

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Приватбанк – 40,65 - 41,25 грн;

Ощадбанк – 40,85 - 41,40 грн;

Укрсиббанк – 40,65 - 41,25 грн;

ПУМБ – 40,80 – 41,30 грн;

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 41,152 грн за долар, monobank - 41,151 грн.

Економічна правда.