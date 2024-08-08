Росіяни призначили додатковий потяг з Курська в Москву: кажуть, для покриття попиту

Московська залізниця призначила додатковий потяг сполученням Курськ - Москва для забезпечення попиту на пасажирські перевезення.

Про це повідомляє російський "Інтерфакс".

"Для забезпечення попиту на пасажирські перевезення призначається додатковий поїзд № 205/206 сполученням Курськ - Москва", - ідеться в телеграм-каналі МЖД.

Крім того, тимчасово збільшено складність електропоїзда того ж маршруту.

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Нагадаємо:

Російський уряд вирішив направити 1,8 млрд рублів (майже 21 млн доларів) на переселення жителів Курської області, куди, за деякими повідомленнями, прорвалися українські війська.

Російська залізниця повідомила, що тимчасово закрила для пасажирів вокзали на станціях Суджа, Кореневе, Псел у Курській області через бойові дії.

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Економічна правда.