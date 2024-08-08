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У Києві обмежать рух транспорту на мосту через Дніпро до 15 жовтня 

Четвер, 8 серпня 2024, 16:51 - Віктор Волокіта
 

У Києві із 9 серпня до 15 жовтня 2024 року на Північному мосту частково обмежать рух транспорту першою та другою смугами в напрямку з правого на лівий берег Дніпра. 

Про це повідомляє комунальна корпорація "Київавтодор".

Згідно з повідомленням, дорожники виконуватимуть поточний ремонт проїжджої частини мосту. 

На час проведення робіт рух транспорту здійснюватиметься третьою та четвертою смугами руху.

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Як наголошує "Київавтодор", за результатами спеціального обстеження, Північний міст не визнано аварійним. 

Роботи проводить балансоутримувач споруди КП "Київавтошляхміст".

Наразі підприємство вже виконало ремонт плити проїжджої частини з улаштуванням нового шару бетону, гідроізоляції та двох шарів асфальтобетону в напрямку з лівого на правий берег річки Дніпро.

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"Паралельно з цим розробляється проєкт ремонту й заміни металевих огороджувальних конструкцій пішохідної частини та тротуарів мосту", - йдеться в повідомленні.

Економічна правда

Київ транспорт Дніпро
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