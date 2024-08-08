Всі розділи
Укр / Рус

Енергетики назвали єдиний спосіб створення стійкої до атак енергосистеми

Четвер, 8 серпня 2024, 15:31 - Артур Крижний

Для створення стійкої та безпечної енергосистеми, здатної протистояти ворожим атакам, необхідно замінити великі електростанції на кілька сотень невеликих.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

"Єдиний спосіб побудувати сталу, більш безпечну і більш стійку до атак ворога енергосистему – це замість однієї електростанції на 1000 МВт побудувати декілька сотень електростанцій, потужністю 5-10 МВт кожна", - йдеться у повідомленні.

Така децентралізація дозволить забезпечити маневреність енергосистеми, зазначили в компанії. 

Реклама:

"Ні в кого не може бути стільки ракет – а це десятки тисяч – щоб знищити сотні й тисячі невеликих електростанцій", - додали у пресслужбі.

Нагадаємо:

Для побудови стійкої до можливих атак енергосистеми Україна у найближчі роки має збудувати понад 12 ГВт потужностей, для чого треба 12-13 млрд євро.

Реклама:

Економічна правда.

енергетика електроенергія
Реклама:
Матеріали за темою
Міненерго: відключалась лінія, що з’єднує енергосистеми України та Молдови 8 серпня 2024, 10:37
"Енергоатом" цьогоріч виведе в пришвидшений ремонт ще два енергоблоки АЕС 7 серпня 2024, 20:06
США інвестують 2,2 мільярда доларів у модернізацію своєї електромережі 7 серпня 2024, 11:05
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті