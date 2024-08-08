Енергетики назвали єдиний спосіб створення стійкої до атак енергосистеми
Для створення стійкої та безпечної енергосистеми, здатної протистояти ворожим атакам, необхідно замінити великі електростанції на кілька сотень невеликих.
Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".
"Єдиний спосіб побудувати сталу, більш безпечну і більш стійку до атак ворога енергосистему – це замість однієї електростанції на 1000 МВт побудувати декілька сотень електростанцій, потужністю 5-10 МВт кожна", - йдеться у повідомленні.
Така децентралізація дозволить забезпечити маневреність енергосистеми, зазначили в компанії.
"Ні в кого не може бути стільки ракет – а це десятки тисяч – щоб знищити сотні й тисячі невеликих електростанцій", - додали у пресслужбі.
Нагадаємо:
Для побудови стійкої до можливих атак енергосистеми Україна у найближчі роки має збудувати понад 12 ГВт потужностей, для чого треба 12-13 млрд євро.
Економічна правда.