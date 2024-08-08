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Після детінізації галузь алкогольних напоїв збільшила сплату податків на 20% - Гетманцев

Четвер, 8 серпня 2024, 14:11 - Артур Крижний

Заходи з детінізації алкогольних напоїв дають позитивний результат: сплата податків галузі за 7 місяців 2024 року зросла на 20%, або 1,1 мільярда гривень.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Попри шалений супротив "чорного ринку", заходи з детінізації ринку алкогольних напоїв дають позитивний результат, зокрема у вигляді надходжень до бюджету", - заявив він.

Сплата платежів компаніями галузі до бюджету за 7 місяців 2024 року зросла майже на 20% відносно 7 місяців 2023 року(+1,1 млрд гривень).

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Прослідковується і зростання податкової ефективності з ПДВ.

"З урахуванням останніх підсумків декларування ПДВ, податкова ефективність по галузі у 2024 році становить 7,12%, що більше минулого року на 1,5 відсоткові пункти (5,62%)", - продовжив Гетманцев.

Для порівняння, у 2021 році – податкова ефективність становила 5,16%.

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Суттєво зросли й надходження акцизного податку з виробленої в Україні лікеро-горілчаної продукції: до бюджету надійшло на 500 мільйонів грн більше (+10,8%) від надходжень за аналогічний період минулого року.

Економічна правда.

алкоголь податки
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