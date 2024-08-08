Суд відмовив "Нафтогазу" у компенсації 7 мільйонів за охорону Glusco 

Господарський суд міста Києва відмовив у задоволенні позову ТОВ "Нафтогаз Ойл Трейдинг" до ТОВ "Глуско Рітейл" про стягнення 6,7 млн грн. витрат на охорону.

Про це повідомляє пресслужба Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

Згідно з повідомленням, справа розглядалася за участі третіх осіб: ПАТ "Укрнафта" та АРМА.

"Суд підтримав позицію АРМА про відсутність правових підстав для задоволення позову, позивачем не надано належних доказів витрат", - зазначили у відомстві.

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Нагадаємо:

Кабінет міністрів в травні 2022 року погодив пропозицію АРМА про передання в управління НАК "Нафтогаз України" заарештованих активів компанії Glusco, які пов'язували з Віктором Медведчуком. Пізніше АРМА ініціювала розірвання з "Нафтогазом" і передання Glusco в управління ПАТ "Укрнафта".

Антимонопольний комітет України в березні 2024 року надав "Укрнафті" дозвіл на концентрацію активів мережі. Згідно з договором про управління, частка держави в чистому прибутку від діяльності Glusco становитиме 90%, частка "Укрнафти" - 10%.

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У березні 2024 року Господарський суд Києва підтвердив законність дій АРМА щодо розірвання в односторонньому порядку договору з "Нафтогаз Ойл Трейдинг" на управління корпоративними правами та майном мережі АЗС Glusco.

Економічна правда