Міненерго: відключалась лінія, що з’єднує енергосистеми України та Молдови

7 липня короткостроково відключалась високовольтна повітряна лінія, що з’єднує енергосистеми України та Молдови. Живлення відновлено.

Про це повідомляє пресслужба Міненерго.

Згідно з повідомленням, у центральному регіоні України, частково знеструмлювались високовольтні підстанції, побутові споживачі, а також залізниця (порушень руху потягів не було). Живлення для всіх споживачів відновлено.

Також знеструмлювались підстанції, побутові та промислові споживачі Рівненщини та Житомирщини. Живлення теж відновлено.

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У Донецькій області внаслідок ворожого обстрілу території однієї з шахт виникла пожежа. Продукти горіння у шахту не потрапили, персонал не постраждав. Пожежу ліквідовано.

Нагадаємо:

На 8 серпня відключень елекроенергії не заплановано.

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Економічна правда