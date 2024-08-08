Київстар у 2 кв 2024 року збільшив інвестиції в економіку України на понад 63% - до 2,276 млрд грн
Оператор електронних комунікацій Київстар збільшив інвестиції у відбудову телеком інфраструктури, розвиток в Україні нових технологій та зміцнення енергетичної стійкості мереж зв`язку.
У 2 кв 2024 р капітальни витрати склали 2,275 млрд грн. Загальна сума інвестицій Київстару за період з 2022 по червень 2024 р перевищила 15,6 млрд грн.
У другому кварталі 2024 року Київстар продовжив реалізацію стратегії "4G повсюди" і підключив до зв`язку 4G ще 133 населених пункти, а всього за перше півріччя швидкісний мобільний інтернет підключено у 295 населених пунктів. Компанія продовжує заходи з енергозабезпечення зв`язку та інтернету.
Для цього на базових станціях станом на кінець червня встановлено 115 тис нових акумуляторів, які забезпечують щонайменше 4 години автономної роботи мережі під час блекаутів.
Для забезпечення зв’язку критично важливих об`єктів компанія використовує 2300 генераторів. У планах Київстар придбати ще 848 промислових генераторів і 61,7 тис акумуляторів з метою підготовки мережі до роботи в осінньо-зимовий період.
Київстар у 2 кв.2024 р збільшив капітальні витрати на 63,1% - до 2,276 млрд грн у порівнянні з 2 кв 2023 р. Відповідно до інвестиційної програми Київстар, протягом 2023-2027 років заплановано залучити в економіку України 1 млрд долл США.
У 2 кв 2024 року зберігається ріст використання послуг 4G. Так кількість користувачів послуги швидкісного мобільного інтернету зросла на 7,9% у порівнянні з 2 кв 2023 року, до 16,9 млн абонентів.
Також абоненти збільшили використання мегабайтів – на 11,1 % в розрахунку на одного абонента. Абонентська база мобільного зв`язку в 2 кв 2024 року зменшилась на 2,8% у результаті впливу факторів війни, як от міграція населення за межі країни, тимчасова окупація низки населених пунктів.
Нові цифрові бізнеси Київстару стабільно зростають. Так у 2 кв. 2024 року кількість абонентів, які користуються послугою Kyivstar TV збільшилась на 51,7% порівняно до 2 кв 2023 р.
Станом на кінець 2-го кв 2024 р понад 8 млн клієнтів встановили мобільний застосунок helsi для запису до медичних спеціалістів. Кількість клієнтів, які користуються цифровим сервісом самообслуговування "Мій Київстар" досягла в 2 кв 2024 року 5 мільйонів.
Київстар продовжує допомагати країні наближати перемогу і мир. У 2 кв 2024 року Київстар та фонд "Повернись живим" започаткували спільний проєкт по забезпеченню Повітряного командування "Південь" комплексними апаратними зв`язку. Для реалізації ініціативи Київстар виділив 50 млн грн.
У 2 кв 2024 року Київстар сплатив до державного бюджету України понад 2,5 млрд грн податків, зборів та інших платежів.
Показники діяльності Київстар у 2 кв 2024 і за 6 місяців у порівнянні з аналогічним періодом 2023 року
|
Фінансові та операційні показники (млн грн)
|
2 кв 2024
|
2 кв 2023
|
2 кв 2024/
2 кв 2023
|
6 міс 2024
|
6 міс 2023
|
2024/2023
|
Загальний дохід
|
9 425
|
8 609
|
9,5%
|
16 594
|
16 956
|
(2,1%)
|
Загальний дохід від наданих послуг
|
9 328
|
8 549
|
9,1%
|
16 408
|
16 843
|
(2,6%)
|
EBITDA
|
5 585
|
5 085
|
9,8%
|
9 212
|
10 006
|
(7,9)
|
EBITDA margin
|
59,3%
|
59,1%
|
0,2 pp
|
55,5%
|
59,0%
|
(3,5 pp)
|
Капітальні витрати*
|
2 276
|
1 395
|
63,1%
|
3 348
|
2 176
|
53,9%
|
Кількість абонентів, млн
|
|
Абоненти мобільного зв`язку
|
23,4
|
24,1
|
(2,8%)
|
Абоненти "Домашнього Інтернету"
|
1,1
|
1,1
|
2,1%
|
Операційні результати мобільного зв`язку
|
Загальний операційний дохід
|
8 766
|
8 066
|
8,7%
|
15 427
|
15 897
|
(3%)
|
У тому числі від послуги передачі даних
|
5 184
|
4 679
|
10,8%
|
9 059
|
9 150
|
(1%)
|
Абоненти мобільного інтернету (млн)
|
16,9
|
16,8
|
1%
|
У тому числі абонентів 4G
|
14,1
|
13,1
|
7,9%
|
Проникнення 4G
|
60,3%
|
54,3%
|
6.0 pp
|
ARPU (грн)
|
123
|
110
|
11,5%
|
MOU (хв.)
|
540
|
565
|
(4,5%)
|
Використання даних (Гбайт/абонента)
|
11,0
|
9,9
|
11,1%
|
Операційні результати фіксованого зв`язку
|
Загальний операційний дохід
|
562
|
483
|
16,4%
|
981
|
946
|
3,7%
Довідка про Київстар
Київстар найбільший український оператор електронних комунікацій, що станом на червень 2024 року обслуговував понад 23 млн абонентів мобільного зв’язку та понад 1 млн абонентів "Домашнього Інтернету". Компанія надає послуги з використанням широкого спектру мобільних і фіксованих технологій, у тому числі 4G, Big Data, Cloud solutions, сервіси для кіберзахисту, цифрове ТБ та ін. Київстар розвиває в Україні нові телеком технології і протягом 2023-2027 років планує інвестувати в цей напрямок 1 млрд дол США. Компанія допомагає Україні долати виклики воєнного часу і за останні два роки виділила понад 2 млрд грн для підтримки ЗСУ, абонентів, на реалізацію соціальних проєктів. Акціонер Київстар – міжнародна Група VEON. Акції Групи знаходяться на фондових біржах NASDAQ (Нью-Йорк) та Euronext (Амстердам). Київстар 26 років працює в Україні та визнаний найбільшим платником податків на телеком-ринку, кращим роботодавцем і соціально відповідальною компанією. Додаткова інформація: pr@kyivstar.net, www.kyivstar.ua