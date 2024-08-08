Київстар у 2 кв 2024 року збільшив інвестиції в економіку України на понад 63% - до 2,276 млрд грн

Оператор електронних комунікацій Київстар збільшив інвестиції у відбудову телеком інфраструктури, розвиток в Україні нових технологій та зміцнення енергетичної стійкості мереж зв`язку.

У 2 кв 2024 р капітальни витрати склали 2,275 млрд грн. Загальна сума інвестицій Київстару за період з 2022 по червень 2024 р перевищила 15,6 млрд грн.

У другому кварталі 2024 року Київстар продовжив реалізацію стратегії "4G повсюди" і підключив до зв`язку 4G ще 133 населених пункти, а всього за перше півріччя швидкісний мобільний інтернет підключено у 295 населених пунктів. Компанія продовжує заходи з енергозабезпечення зв`язку та інтернету.

Для цього на базових станціях станом на кінець червня встановлено 115 тис нових акумуляторів, які забезпечують щонайменше 4 години автономної роботи мережі під час блекаутів.

Для забезпечення зв’язку критично важливих об`єктів компанія використовує 2300 генераторів. У планах Київстар придбати ще 848 промислових генераторів і 61,7 тис акумуляторів з метою підготовки мережі до роботи в осінньо-зимовий період.

Київстар у 2 кв.2024 р збільшив капітальні витрати на 63,1% - до 2,276 млрд грн у порівнянні з 2 кв 2023 р. Відповідно до інвестиційної програми Київстар, протягом 2023-2027 років заплановано залучити в економіку України 1 млрд долл США.

У 2 кв 2024 року зберігається ріст використання послуг 4G. Так кількість користувачів послуги швидкісного мобільного інтернету зросла на 7,9% у порівнянні з 2 кв 2023 року, до 16,9 млн абонентів.

Також абоненти збільшили використання мегабайтів – на 11,1 % в розрахунку на одного абонента. Абонентська база мобільного зв`язку в 2 кв 2024 року зменшилась на 2,8% у результаті впливу факторів війни, як от міграція населення за межі країни, тимчасова окупація низки населених пунктів.

Нові цифрові бізнеси Київстару стабільно зростають. Так у 2 кв. 2024 року кількість абонентів, які користуються послугою Kyivstar TV збільшилась на 51,7% порівняно до 2 кв 2023 р.

Станом на кінець 2-го кв 2024 р понад 8 млн клієнтів встановили мобільний застосунок helsi для запису до медичних спеціалістів. Кількість клієнтів, які користуються цифровим сервісом самообслуговування "Мій Київстар" досягла в 2 кв 2024 року 5 мільйонів.

Київстар продовжує допомагати країні наближати перемогу і мир. У 2 кв 2024 року Київстар та фонд "Повернись живим" започаткували спільний проєкт по забезпеченню Повітряного командування "Південь" комплексними апаратними зв`язку. Для реалізації ініціативи Київстар виділив 50 млн грн.

У 2 кв 2024 року Київстар сплатив до державного бюджету України понад 2,5 млрд грн податків, зборів та інших платежів.

Показники діяльності Київстар у 2 кв 2024 і за 6 місяців у порівнянні з аналогічним періодом 2023 року

Фінансові та операційні показники (млн грн) 2 кв 2024 2 кв 2023 2 кв 2024/ 2 кв 2023 6 міс 2024 6 міс 2023 2024/2023 Загальний дохід 9 425 8 609 9,5% 16 594 16 956 (2,1%) Загальний дохід від наданих послуг 9 328 8 549 9,1% 16 408 16 843 (2,6%) EBITDA 5 585 5 085 9,8% 9 212 10 006 (7,9) EBITDA margin 59,3% 59,1% 0,2 pp 55,5% 59,0% (3,5 pp) Капітальні витрати* 2 276 1 395 63,1% 3 348 2 176 53,9% Кількість абонентів, млн Абоненти мобільного зв`язку 23,4 24,1 (2,8%) Абоненти "Домашнього Інтернету" 1,1 1,1 2,1% Операційні результати мобільного зв`язку Загальний операційний дохід 8 766 8 066 8,7% 15 427 15 897 (3%) У тому числі від послуги передачі даних 5 184 4 679 10,8% 9 059 9 150 (1%) Абоненти мобільного інтернету (млн) 16,9 16,8 1% У тому числі абонентів 4G 14,1 13,1 7,9% Проникнення 4G 60,3% 54,3% 6.0 pp ARPU (грн) 123 110 11,5% MOU (хв.) 540 565 (4,5%) Використання даних (Гбайт/абонента) 11,0 9,9 11,1% Операційні результати фіксованого зв`язку Загальний операційний дохід 562 483 16,4% 981 946 3,7%

Довідка про Київстар

Київстар найбільший український оператор електронних комунікацій, що станом на червень 2024 року обслуговував понад 23 млн абонентів мобільного зв’язку та понад 1 млн абонентів "Домашнього Інтернету". Компанія надає послуги з використанням широкого спектру мобільних і фіксованих технологій, у тому числі 4G, Big Data, Cloud solutions, сервіси для кіберзахисту, цифрове ТБ та ін. Київстар розвиває в Україні нові телеком технології і протягом 2023-2027 років планує інвестувати в цей напрямок 1 млрд дол США. Компанія допомагає Україні долати виклики воєнного часу і за останні два роки виділила понад 2 млрд грн для підтримки ЗСУ, абонентів, на реалізацію соціальних проєктів. Акціонер Київстар – міжнародна Група VEON. Акції Групи знаходяться на фондових біржах NASDAQ (Нью-Йорк) та Euronext (Амстердам). Київстар 26 років працює в Україні та визнаний найбільшим платником податків на телеком-ринку, кращим роботодавцем і соціально відповідальною компанією. Додаткова інформація: pr@kyivstar.net, www.kyivstar.ua