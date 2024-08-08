Транзит російського газу через Україну впав: ціни в Європі зросли 

Транзит російського газу через українську газотранспортну систему 8 серпня знизився до 37,25 млн куб м.

Про це свідчать підтверджені номінації "Оператора ГТС України" в точці входу "Суджа", передає ExPro.

У порівнянні з попереднім днем обсяги транзиту скоротилися на 6%. Це найнижче значення транзиту з 1 травня 2023 року.

Традиційно, обсяги транзиту російського газу через Україну становили близько 42-42,4 млн куб м на добу.

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Наразі причини скорочення транзиту невідомі.

Напередодні в "Операторі ГТС України" повідомили, що транзит російського газу проходить у штатному режимі.

У середу 7 серпня у телеграм-каналах з’явилася інформація, що Збройні сили України взяли під контроль газовимірювальну станцію "Суджа" у Курській області рф.

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Пізніше з’явилася непідтверджена інформація, що ЗСУ контролюють населений пункт Суджа.

ГВС "Суджа" є ключовим об’єктом постачання російського газу до Європи через Україну. Наразі "Суджа" - єдина точка, через яку російський газ надходить до України для його транспортування до європейських замовників.

Як передає галузеве видання enkorr, ціни на газ у Європі на тлі побоювань за транзит російського газу через Україну вперше з грудня досягли $435 за тисячу кубометрів. Про це свідчать дані лондонської біржі ICE,

Вересневі (найближчі) ф'ючерси за індексом TTF (найбільшого в Європі хаба, розташованого в Нідерландах) відкрили торги о 9:00 на позначці $417,4 (+0,8%) за тисячу кубометрів.

Станом на 17:03 за Києвом 7 серпня їхня вартість становила $427,6 (+3,2%). На годину раніше вони вперше з грудня досягали $435,4 (+5,1%). Динаміка котирувань наводиться від розрахункової ціни попереднього торгового дня – $414,2 за тисячу кубометрів.

Економічна правда