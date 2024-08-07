Литовську компанію оштрафували на 13,6 млн євро за порушення санкцій

Зареєстрована в Литві компанія, що експортує автомобілі, отримала штраф у 13,6 млн євро за порушення міжнародних санкцій.

Про це повідомляє LRT з посиланням на дані литовської митниці, інформує "Європейська правда".

Згідно з повідомленням митного відомства, було затримано і конфісковано шість напівпричепів для вантажівок.

Митниця не назвала компанію, на яку було накладено штраф.

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Повідомляють, що компанія не забезпечила дотримання міжнародних санкцій, введених у Литві, під час укладення угод із компаніями з Казахстану, Білорусі та Туреччини. У результаті перевезення затриманих транспортних засобів було визнано порушенням санкцій.

Нагадаємо, Естонія з 8 серпня запроваджує митні перевірки усіх мандрівників, які перетинають кордон з Росією, для боротьби з ухиленням від санкцій.

Крім того, США попередили Туреччину про наслідки, якщо країна не припинить експорт до Росії американського обладнання, яке можна використати у військових цілях.

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Європейська правда