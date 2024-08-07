Sony повідомила про 10% зростання прибутку: яка причина
Sony зафіксувала 10% зростання операційного прибутку в квітні-червні, перевершивши прогнози аналітиків, завдяки сильному бізнесу з виробництва датчиків зображення.
Про це повідомляє агентство Reuters.
Прибуток японського технологічного і розважального конгломерату склав 1,90 мільярда доларів США в порівнянні з середньою оцінкою семи аналітиків, опитаних LSEG.
Вплив валютних курсів і збільшення продажів допомогли прибутку компанії, яка є основним постачальником датчиків зображення для виробників смартфонів, збільшитися майже в три рази до 36,6 мільярда ієн.
У першому кварталі Sony продала 2,4 млн одиниць PlayStation 5 (PS5), що менше, ніж роком раніше, але отримала більший прибуток від ігрового бізнесу завдяки зростанню продажів програмного забезпечення сторонніх розробників.
У травні група заявила, що очікує продати 18 млн одиниць PS5 у цьому фінансовому році порівняно з 20,8 млн роком раніше.
Ігрова індустрія бореться зі зростанням витрат і слабким ціноутворенням. Минулого тижня розробник Bungie, що належить Sony, оголосив, що скорочує майже п'яту частину своєї робочої сили.
Економічна правда.