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Sony повідомила про 10% зростання прибутку: яка причина

Середа, 7 серпня 2024, 09:56 - Артур Крижний

Sony зафіксувала 10% зростання операційного прибутку в квітні-червні, перевершивши прогнози аналітиків, завдяки сильному бізнесу з виробництва датчиків зображення.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Прибуток японського технологічного і розважального конгломерату склав 1,90 мільярда доларів США в порівнянні з середньою оцінкою семи аналітиків, опитаних LSEG.

Вплив валютних курсів і збільшення продажів допомогли прибутку компанії, яка є основним постачальником датчиків зображення для виробників смартфонів, збільшитися майже в три рази до 36,6 мільярда ієн.

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У першому кварталі Sony продала 2,4 млн одиниць PlayStation 5 (PS5), що менше, ніж роком раніше, але отримала більший прибуток від ігрового бізнесу завдяки зростанню продажів програмного забезпечення сторонніх розробників.

У травні група заявила, що очікує продати 18 млн одиниць PS5 у цьому фінансовому році порівняно з 20,8 млн роком раніше.

Ігрова індустрія бореться зі зростанням витрат і слабким ціноутворенням. Минулого тижня розробник Bungie, що належить Sony, оголосив, що скорочує майже п'яту частину своєї робочої сили.

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Економічна правда.

Sony прибуток
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